Croazia che figuraccia! L’Austria vince 0-3. Brozovic (anche qui) in campo 90′

Cade la Croazia in casa contro l’Austria, e lo fa anche subendo ben tre gol. Marcelo Brozovic, come con l’Inter, in campo sempre e per novanta minuti di gioco.

BRUTTA SCONFITTA – La Croazia di Marcelo Brozovic parte male questa esperienza in UEFA Nations League, perdendo 0-3 la prima sfida del gruppo 1 Lega A della competizione contro l’Austria. Si gioca allo Stadion Gradski vrt di Osijek, la partita si complica già nel primo tempo con la rete dell’ex Inter, Marko Arnautovic. Nel secondo tempo dilaga l’Austria con Gregoritsch e Sabitzer che al 57′ chiude la pratica. Brozovic resta in campo per novanta minuti senza mai essere sostituito. Valentino Lazaro, invece, dalla parte opposta resta a guardare in panchina. La Croazia tornerà in campo lunedì 6 giugno alle 20:45 a Spalato, contro la Francia (che oggi ha perso 1-2 contro la Danimarca di Christian Eriksen).