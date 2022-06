L’Olanda distrugge il Belgio! Anche Dumfries protagonista. Lukaku KO

Non c’è partita allo stadio King Badouin Stadium di Bruxelles, l’Olanda stravince contro il Belgio 0-4. Anche Denzel Dumfries tra i protagonisti della partita segna anche un gol (in campo da titolare).

DISTRUTTI – L’Olanda vince e convince in casa del Belgio, gara valida per la prima giornata del Gruppo 4 Lega A della UEFA Nations League. Bergwin apre le danze nel primo tempo, sfruttando l’assist vincente di de Jong. Nei primi quarantacinque minuti da segnalare anche il brutto infortunio di Romelu Lukaku alla caviglia (vedi articolo). Nel secondo tempo la nazionale allenata da van Gaal si scatena trovando altre tre reti. Mephis Depay autore di una doppietta, ma al 62′ c’è spazio anche per Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter sfrutta al meglio una delle sue più grandi qualità, cioè l’inserimento nel palo più lontano, e spinge in porta un pallone servito da Blind dalla sinistra. L’Olanda conquista la prima vittoria del girone. Niente da fare per Stefan de Vrij, rimasto in panchina per tutta la partita. L’Olanda torna in campo mercoledì 8 giugno alle 20:45, a Cardiff, contro il Galles.