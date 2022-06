Belgio-Olanda, le formazioni ufficiali: uno solo dell’Inter dal primo minuto

Belgio-Olanda si gioca al King Badouin Stadium di Bruxelles alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Dei due olandesi dell’Inter solo uno partirà dal primo minuto, ovvero Denzel Dumfries. Dall’altra parte Romelu Lukaku, al centro delle voci di mercato legate a un suo ritorno in nerazzurro.

FORMAZIONI – Grande partita di Nations League questa sera a Bruxelles, anche a tinte nerazzurre. Tra i 22 in campo di Belgio-Olanda, infatti, ci sarà Denzel Dumfries sulla fascia destra. Partirà dalla panchina Stefan de Vrij, che non riaffronterà dal primo minuto quindi il suo ex compagno di squadra Romelu Lukaku. A proposito del belga, sarà interessante seguirne le prestazioni nell’ottica di un suo chiacchierato ritorno in nerazzurro.

BELGIO-OLANDA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Belgio (3-4-3): Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, de Bruyne, Witsel, Castagne; Vanaken, Lukaku, Hazard

A disposizione: Sels, Theate, Tielemans, Carrasco, Mertens, de Ketelaere, Trossard, Onana, Dendoncker, Saelemaekers, Batsuhayi.

Commissario tecnico: R. Martinez

Olanda (3-4-1-2): Cillessen; Aké, van Dijk, Timber; Blind, F. de Jong, Klaassen, Dumfries; Berghuis; Depay, Bergwijn.

A disposizione: Flekken, Krul, de Ligt, de Vrij, Til, Gakpo, Lang, Hateboer, Malacia, Teze, Weghorst, Koopmeiners.

Commissario tecnico: L. van Gaal