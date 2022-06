Slovacchia di misura contro la Bielorussia: 0-1. Skriniar inamovibile

Bielorussia-Slovacchia termina sul punteggio di 0-1 allo Stadion Karadjordje di Novi Sad, sfida valevole per la prima giornata del Gruppo 3 Lega C della UEFA Nations League.

VITTORIA – Bielorussia-Slovacchia termina sul punteggio di 0-1, decisivo il gol di Suslov al 61′. Prima vittoria per la Nazionale di Milan Skriniar, in campo (da titolare) per novanta minuti. La Slovacchia conquista tre punti alla prima giornata del Gruppo 3 Lega C della UEFA Nations League. Vittoria meritata degli ospiti che hanno dominato la sfida per tutti i novanta minuti. La Slovacchia di Skriniar tornerà in campo mercoledì 8 giugno, a Trnava, per la seconda giornata di UEFA Nations League contro il Kasakistan