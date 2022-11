Croazia, buon test pre Mondiale: Arabia Saudita battuta. Brozovic in campo

La Croazia ha battuto l’Arabia Saudita 1-0 in un test amichevole prima del Mondiale. Gara che si decide nella seconda parte del secondo tempo. In campo per più di un’ora anche Brozovic

VITTORIA − Termina 1-0 il test match fra Croazia e Arabia Saudita a Riyadh. Amichevole fra due squadre che parteciperanno al prossimo Mondiale in Qatar al via domenica 20 novembre. In campo anche il giocatore dell’Inter Marcelo Brozovic che ha giocato 65 minuti per poi lasciare il posto a Luka Modric. Per il croato si è trattata della prima gara da titolare dopo circa due mesi. Dal suo recupero con l’Inter non è mai riuscito a giocare dal primo minuto. Gara decisa da una rete di Kramaric al 73′ dopo un gol annullato allo stesso attaccante alcuni minuti prima. In campo nella ripresa anche gli ex interisti Kovacic e Perisic. Gol annullato per offside nel finale al laterale del Tottenham.