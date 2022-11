Inter, possibile il rinnovo di Dzeko: la società detta le condizioni − SM

Edin Dzeko in questa prima parte di stagione è stato probabilmente il vero trascinatore dell’Inter. Grazie alle sue prestazioni il bosniaco sta convincendo tutti, compresa la società, che è pronta a trattare il suo rinnovo. Il giornalista Claudio Raimondi, ospite della trasmissione Sport Mediaset, ha parlato proprio di questa situazione.

RINNOVO POSSIBILE − Edin Dzeko, grazie ai suoi gol e ai suoi assist, ha trascinato l’Inter fino al quinto posto in classifica. Il bosniaco ha anche contribuito in maniera decisiva al passaggio del turno in Champions League, meritandosi di fatto il prolungamento di contratto. Il giornalista Claudio Raimondi, ha parlato della situazione relativa al possibile rinnovo del numero nove nerazzurro. Le sue parole: « Ci sarà da capire se rinnoverà anche Dzeko. È tutto pronto, c’è anche l’intenzione dell’Inter, ma il bosniaco non può più pretendere 5 milioni e deve accontentarsi della metà».