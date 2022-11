FOTO − Dumfries non vede l’ora: «Mondiale? Il countdown è iniziato»

Dumfries è già in modalità Mondiale. Il laterale dell’Inter ha recuperato appieno per la grande kermesse internazionale di Qatar. Non vede l’ora di scendere in campo

CONTO ALLA ROVESCIA − Dopo una prima parte di stagione altalenante con l’Inter, Dumfries è pronto a ricaricare le batterie per ben figurare in Qatar. Il laterale è uno degli intoccabili nell’Olanda di Louis van Gaal. La Nazionale Oranje scenderà in campo per l’esordio Mondiale lunedì 21 novembre contro il Senegal. Gara da non perdere per lo stesso Dumfries. Sui social ha dimostrato già tutta la sua voglia di esserci.

Allenamento con la palla per il giocatore in foto su Twitter.