Cile-Uruguay, ultima chiamata Mondiali per Sanchez e Vidal: le formazioni

Cile-Uruguay prenderà il via all’1.30 ora italiana ed è l’ultima possibilità per Sanchez e Vidal di andare ai Mondiali. Per ottenere l’accesso ai play-off (vedi articolo) alla Roja serve vincere e che non facciano altrettanto Colombia e Perù. Ecco le formazioni ufficiali, da ricordare che Vecino è indisponibile pur essendo guarito per restrizioni del governo cileno.

CILE-URUGUAY – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cile (3-5-2): Cortés; Isla, Kuscevic, Medel, Suazo; Vidal, Pulgar, Aranguiz; Montecinos, A. Sanchez, Brereton Diaz.

In panchina: S. Pérez, Z. Lopez, Roco, Fuenzalida, Meneses, M. Nunez, R. Fernandez, Davila, Baeza, Vegas, Valdés, Morales.

Commissario tecnico: Martin Lasarte

Uruguay (4-3-2-1): Rochet; Araujo, Godin, Coates, Vina; Torreira, Bentancur, Valverde; De la Cruz, Rossi; Cavani.

In panchina: Muslera, De Amores, D. Suarez, Caceres, J. Giménez, Cabrera, Ugarte, Torres, De Arrascaeta, Maxi Gomez, D. Nunez, L. Suarez.

Commissario tecnico: Diego Alonso