Inter in nazionale, stanotte tre in campo nell’ultimo doppio impegno

Bisognerà attendere le 3.30 (circa) di stanotte per veder finire gli impegni dei giocatori dell’Inter in nazionale. Gli ultimi a scendere in campo saranno i sudamericani.

SI CHIUDE – All’1.30 ora italiana di stanotte si gioca, tutta in contemporanea, l’ultima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar. Le quattro qualificate dirette sono già decise: Brasile, Argentina, Ecuador e Uruguay. L’ultimo posto, il quinto, andrà a una fra Perù, Colombia e Cile: vale il play-off contro Emirati Arabi Uniti o Australia (il loro spareggio è il 7 giugno). In campo Bolivia-Brasile, Cile-Uruguay, Ecuador-Argentina, Perù-Paraguay e Venezuela-Colombia, con l’Inter che dovrà guardare con attenzione la seconda e la terza partita. Alexis Sanchez e Arturo Vidal si giocano le residue speranze di quinto posto: devono vincere e sperare che né la Colombia né il Perù trovino i tre punti, altrimenti sono fuori. Per Joaquin Correa, invece, probabile panchina nell’ultimo impegno della Seleccion, già sicura di un posto in Qatar. Dell’Inter doveva esserci anche Matias Vecino, ma pur guarito dal COVID-19 non è a disposizione del suo CT Diego Alonso (vedi articolo).