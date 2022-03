Correa non rientra nell’11 titolare di Ecuador-Argentina: L’Inter ringrazia

Ecuador-Argentina, in programma all’1.30 italiane, può considerarsi una semplice gara amichevole. Entrambe le nazionali infatti si sono già qualificate al prossimo Mondiale in Qatar. Non rientra tra i titolari, l’attaccante dell’Inter Joaquin Correa

ECUADOR-ARGENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ecuador-Argentina chiude il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale in Qatar per entrambe le nazionali. Sarà una sorta di gara amichevole poiché sia l’Ecuador che l’Argentina hanno già staccato il pass per il prossimo campione del Mondo. Dall’11 titolare di Scaloni manca Correa. Possibile ingresso a gara in corso per il giocatore dell’Inter.

Ecuador: Galindez; Castillo, Arboleda, Hincapiè, Estupinan; Gruezo, Franco, Caicedo; Plata, Estrada, Ibarra. CT: G. Alfaro.

Argentina: Rulli; Montiel, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafico; DePaul, Paredes, Alexis MacAllister; Messi, Julian Alvarez e Nico Gonzalez. CT: L. Scaloni