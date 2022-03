Bosnia-Georgia, su Dzeko il CT Petev mantiene la ‘promessa’: le formazioni

Già da ieri (vedi articolo) si era intuito quale sarebbe stata la scelta di Petev su Dzeko in vista di Bosnia-Georgia, amichevole in programma alle 20.45. Sono appena uscite le formazioni ufficiali: l’attaccante dell’Inter nella partita di Zenica non solo sarà titolare, ma anche ovviamente capitano.

BOSNIA-GEORGIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia (3-5-2): Sehic; Ahmedhodzic, Kovacevic, Sanicanin; Stevanovic, Gojak, Hadziahmetovic, Krunic, Kolasinac; Demirovic, Dzeko.

In panchina: Vasilj, Kovacevic, Civic, Hadzikadunic, Gazibegovic, Menalo, Prevljak, Danilovic, Milicevic, Nalic, Rahmanovic, Dedic.

Commissario tecnico: Ivaylo Petev

Georgia (4-4-1-1): Loria; Kakabadze, Aburjania, Kashia, Giorbelidze; Dvali, Kvekveskiri, Lobzhanidze, Kvaratskhelia; Zivzivadze; Davitashvili.

In panchina: Mamardashvili, Kupatadze, Kverkvelia, Qazaishvili, Chabradze, Kobakhidze, Mekvabishvili, Mamuchashvili, Tsitaishvili, Volkov, Gvilia, Beridze.

Commissario tecnico: Willy Sagnol