Skriniar regge 77′ contro Haaland, poi crolla: Slovacchia KO in Norvegia

Skriniar ha parlato prima dell’amichevole Norvegia-Slovacchia del fatto di dover giocare contro Haaland (vedi articolo). Non è andata bene: l’attaccante del Borussia Dortmund ha aperto il 2-0 di Oslo.

SCONFITTO – La Norvegia batte 2-0 la Slovacchia in amichevole a Oslo. Tutta la partita in campo Milan Skriniar, come capitano della sua nazionale, anche ammonito all’87’. A metà ripresa Patrik Hrosovsky colpisce il palo con un tiro dai sedici metri, sfiorando il vantaggio ospite. L’equilibrio resta fino al 77′, poi Kristian Thorstvedt innesca Erling Haaland e il centravanti del Borussia Dortmund di sinistro fa 1-0. Tre minuti dopo palla non respinta dalla difesa della Slovacchia, Skriniar incluso, e Martin Odegaard trova un gran mancino a giro per il raddoppio che dà la certezza alla Norvegia.