Dzeko, il CT della Bosnia è chiaro: «Amichevoli o no, è il nostro leader!»

Edin Dzeko è stato convocato dalla Bosnia nonostante la nazionale debba giocare soltanto due amichevoli. Il CT Petev, in conferenza stampa, ha ribadito i motivi della sua scelta.

LEADER – Non le manda a dire Petev, Commissario Tecnico della Bosnia, che ribadisce con forza la scelta di chiamare Edin Dzeko “soltanto” per due amichevoli: «Dzeko è il nostro capitano. Che siano amichevoli o meno, lui è il nostro leader. Lo abbiamo visto anche lo scorso anno quando si è infortunato contro il Milan e poi ha saltato la partita più importante (contro la Finlandia per le qualificazioni al Mondiale, ndr)».

Fonte – sportsport.ba