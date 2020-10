Belgio-Costa d’Avorio, dopo l’indizio arriva la conferma: Lukaku non ci sarà

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Il Belgio domani sfiderà la Costa d’Avorio in amichevole. Dopo l’indizio di ieri (vedi articolo), il Commissario Tecnico Roberto Martinez conferma in conferenza stampa che Lukaku non sarà della sfida. Di seguito quanto riportato da voetbalnieuws.be

ESCLUSI – Il Belgio domani sfiderà in amichevole la Costa d’Avorio in attesa delle due sfide di Nations League contro Inghilterra e Islanda. Il Commissario Tecnico dei “Diavoli Rossi”, Roberto Martinez, proprio in vista dei due match preferisce risparmiare i suoi big e lo annuncia in conferenza stampa: tra questi, ovviamente, anche il numero 9 dell’Inter Romelu Lukaku. Gli altri “esclusi” di lusso saranno Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne e Youri Tielemans.