Lukaku risparmiato dall’amichevole col Belgio di domani? C’è l’indizio

Romelu Lukaku Danimarca-Belgio

Lukaku domani dovrebbe prendere parte all’amichevole Belgio-Costa d’Avorio (vedi articolo), ma il CT Roberto Martinez sembra intenzionato a risparmiarlo. C’è un indizio che preannuncia tanti cambi nei Diables Rouges per la prima delle tre partite di questa sosta.

EVITA LA PRIMA? – Romelu Lukaku non dovrebbe giocare Belgio-Costa d’Avorio, amichevole prevista domani alle ore 20.45 a Bruxelles. L’attaccante dell’Inter ieri non si è allenato in gruppo, ma non c’è nessun problema fisico: semplicemente tutti i big della rosa di Roberto Martinez, che ha convocato ben trentatré giocatori, sono stati risparmiati. In conferenza stampa hanno parlato Dedryck Boyata e Hans Vanaken, quindi informazioni dal ritiro non ce ne sono ancora. Oggi, però, dovrebbe presentarsi il commissario tecnico, quindi si potrà sapere qualcosa di più. Il Belgio, e qui Lukaku sì che dovrebbe giocare, avrà anche due partite di UEFA Nations League: domenica a Wembley contro l’Inghilterra e mercoledì 14 a Reykjavik con l’Islanda.