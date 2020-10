Serie A, definito il recupero della partita Genoa-Torino: data e ora

Lega Serie A pallone Nike Flight 2020-2021

Genoa-Torino della quarta giornata di Serie A non si è giocata, visti i tanti casi di Coronavirus nei rossoblù ancora non risolti (vedi articolo). Oltre al calendario di anticipi e posticipi (vedi articolo) riprogrammata anche la partita del Ferraris.

IL NUOVO CALENDARIO – La quarta giornata di Serie A non ha visto disputate nel weekend due partite: Genoa-Torino e Juventus-Napoli. Se per quest’ultima il risultato è ancora sub iudice, e si attende il Giudice Sportivo per sapere se ci sarà il 3-0 a tavolino, l’altra era stata rinviata d’ufficio. La motivazione è legata ai numerosi casi di Coronavirus nel Genoa, come da nuovo regolamento. La Lega Serie A ha definito che la partita si recupererà mercoledì 4 novembre alle ore 17, sempre allo Stadio Luigi Ferraris. Diretta TV su Sky Sport, come già previsto in precedenza.