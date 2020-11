Bastoni: “Già da mercoledì buone sensazioni. La maglia di Bonucci…”

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Bastoni ha giocato altri novanta minuti ed è stato fra i protagonisti in Italia-Polonia (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, intervistato da Rai Sport, ha celebrato il debutto in una partita ufficiale, dove ha sostituito l’infortunato Bonucci, a quattro giorni da quello assoluto nell’amichevole con l’Estonia.

CONFERMA POSITIVA – Alessandro Bastoni è felice dopo Italia-Polonia: «Mi sono sentito molto bene, ma già mercoledì avevo avuto belle sensazioni. Poi ho la fortuna di essere in un gruppo dove, prima che calciatori, sono grandi uomini: mi hanno fatto integrare alla grande, sono bravissime persone. La maglia di Leonardo Bonucci? Io non me l’aspettavo, sono entrato nello spogliatoio e mi sono ritrovato la 19: un grande onore. Mi ha mandato in missione per fare la sua centesima partita con la maglia azzurra, spero di essere stato all’altezza (ride, ndr). La gomitata di Robert Lewandowski? Mi ha preso il nervo, però nulla: tutto a posto. Si è pure lamentato, ma per anzianità lascio stare».