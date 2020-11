De Vrij: “Possiamo ancora vincere il girone. Olanda, cose da migliorare”

De Vrij ha giocato novanta minuti in Olanda-Bosnia 3-1, perdendosi Prevljak sull’ininfluente gol ospite (vedi articolo). Il difensore dell’Inter, in conferenza stampa da Amsterdam, ha commentato la partita e le possibilità di qualificazione degli Oranje.

SUCCESSO CERCATO – L’Olanda ha battuto 3-1 la Bosnia alla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, nella penultima giornata di UEFA Nations League. Prima vittoria da commissario tecnico Oranje per Frank de Boer. In conferenza stampa si presenta Stefan de Vrij: «C’è grande gioia per il risultato, come prima cosa. Abbiamo visto tante cose buone, ma anche altre che potrebbero essere migliorate. Penso che abbiamo creato molte opportunità, avremmo potuto fare di più. A volte abbiamo giocato a ritmi sostenuti e abbiamo cercato di distruggere la Bosnia, ma dobbiamo essere meno sciatti: abbiamo perso dei palloni pesanti, che ci hanno reso scoperti. La Bosnia aveva giocatori abili, poteva essere pericolosa in transizione. Possiamo lavorare su questo, non solo in difesa ma a livello di squadra, per non avere pressione in fase di possesso. Dobbiamo capire meglio i momenti della partita, a volte è più corretto ripartire dal basso anziché scoprirci. La classifica? Ci siamo resi conto del risultato di oggi, possiamo ancora vincere il girone».

Fonte: Lc.nl