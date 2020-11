Evani: “Bastoni? I giovani dimostrano di giocare come...

Evani: "Bastoni? I giovani dimostrano di giocare come i veterani. Ora…"

Alberico Evani Italia

Evani anche oggi ha sostituito Mancini sulla panchina dell’Italia, battendo 2-0 la Polonia (vedi articolo). Il commissario tecnico degli Azzurri, intervistato da Rai Sport al termine del match di Reggio Emilia, ha commentato la prova di Bastoni e Locatelli.

IN CRESCITA – Alberico Evani, appena conclusa Italia-Polonia, giudica la prova di Alessandro Bastoni e Manuel Locatelli: «Abbiamo tantissimi giocatori bravi, poi questi giovani che stanno crescendo e stanno facendo tutte queste esperienze dimostrano di giocare bene come i veterani. Noi pensiamo sempre una partita alla volta: questa era da vincere, ci siamo riusciti con tutte le difficoltà del caso. Adesso dobbiamo recuperare energie, perché vorremmo chiudere in bellezza».