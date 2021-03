Barella unico dubbio di Mancini ma formazione fatta: poca Inter nell’Italia

Barella costretto agli straordinari dopo aver raggiunto il ritiro della Nazionale Italiana a Parma. Come riportato da “Sky Sport”, Mancini è pronto a lanciare il centrocampista dell’Inter dal 1′

BALLOTTAGGIO IN MEZZO – Formazione praticamente fatta per il CT Roberto Mancini, che ha un unico dubbio: Nicolò Barella o Lorenzo Pellegrini (Roma) a centrocampo? Nel 4-3-3 disegnato a poche ore dall’inizio di Italia-Irlanda del Nord il favorito è l’interista Barella, che in caso di titolarità agirà quasi sicuramente da mezzala destra. E sarebbe l’unico giocatore dell’Inter nella formazione iniziale dell’Italia di Mancini stasera. Sia Alessandro Bastoni sia Stefano Sensi partiranno dalla panchina, tutti arrivati solo ieri a Parma (vedi articolo).