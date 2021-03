Vidal brucia le tappe (con Sanchez): via le stampelle e messaggio all’Inter

Vidal continua il suo allenamento a parte affinché possa tornare presto in gruppo. Il centrocampista cileno, in compagnia dell’amico Sanchez, dà feedback positivi a Conte in vista dei prossimi impegni dell’Inter

IN FASE DI RECUPERO – Le buone notizie in casa Inter riguardano solo chi è rimasto ad Appiano Gentile. Sebbene non sia a disposizione di Antonio Conte (vedi articolo) causa infortunio, Arturo Vidal sta lavorando seriamente per tornare in campo. E lo fa bruciando le tappe, così da rientrare prima del previsto. Il centrocampista cileno ha già lasciato le stampelle e continua il suo lavoro in palestra. In compagnia del connazionale Alexis Sanchez, che condivide il pensiero di Vidal: “Ci prepariamo per quello che sta arrivando per essere sempre più forti! Con mio fratello, Sanchez! Craque”. Conte spera di poterlo convocarlo già dopo Pasqua, visto la nuova data di Inter-Sassuolo (vedi calendario). Di seguito il post di Vidal.

Preparándonos para lo que viene cada vez más fuertes!!! 💪🏽😁😜💪🏽 con mi Bro!!! @Alexis_Sanchez crack 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/I9cEwgA1G2 — Arturo Vidal (@kingarturo23) March 25, 2021