Italia, i tre giocatori dell’Inter ora in ritiro con Mancini

I tre interisti convocati dall’Italia, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi, sono giunti nel ritiro della Nazionale. Sono a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini e si alleneranno nel pomeriggio

Dopo il caos Covid e ATS, alla fine, l’Inter ha dovuto cedere i suoi nazionali. Al gruppo dei giocatori nerazzurri che si sono uniti alle loro selezioni si sono aggiunti anche i tre convocati da Roberto Mancini per le prossime partite dell’Italia. Secondo “Sky Sport” Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi sono arrivati in ritiro e già in questo pomeriggio si alleneranno col gruppo.