Barella, niente allenamento con l’Italia. No ritorno ad Appiano Gentile

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la FIGC ha fatto il punto sulla situazione di Nicolò Barella e Giorgio Chiellini. Entrambi – infortunatisi nell’ultima gara di campionato – non si sono allenati, ma restano comunque aggregati alla nazionale.

NIENTE ALLENAMENTO – Quello che segue è il comunicato della FIGC sulla situazione di Nicolò Barella e Giorgio Chiellini, infortunatisi entrambi nell’ultima gara di campionato: “Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno ed hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni accusati nell’ultimo turno di campionato e restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni”. Niente ritorno ad Appiano Gentile per ora.