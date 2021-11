Inter Primavera, che stangata per Satriano: maxi squalifica per l’attaccante

L’Inter Primavera di Christian Chivu, reduce dalla sconfitta con la Roma nell’ottava giornata di campionato perde Martin Satriano per le prossime tre partite. Di seguito quanto deciso dal Giudice Sportivo

STANGATA – L’Inter Primavera di Christian Chivu, reduce dalla sconfitta con la Roma nel campionato Primavera 1, perde Martin Satriano per squalifica. L’attaccante nerazzurro è stato squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate effettive di gara per avere, al 50′ del secondo tempo, a gioco fermo colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria. Il romanista Raul Morichelli, altro protagonista dello scontro in questione, è invece stato punito con quattro giornate di squalifica.