Inter-Napoli, big match dopo la sosta: via alla vendita libera. Le info utili

Inter-Napoli è la prossima sfida che andrà in scena a San Siro, domenica 21 novembre alle ore 18.00, valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro ha annunciato che è ufficialmente aperta le vendita libera dei biglietti

VENDITA LIBERA – Inter-Napoli sarà una sfida molto calda e sentita dal popolo nerazzurro, che dopo il Milan affronterà l’altra prima in classifica della Serie A, allenata dall’ex tecnico nerazzurro Luciano Spalletti. Gli ingredienti per una grande sfida ci sono tutti e la motivazione sarà a mille. L’Inter, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che da oggi è ufficialmente aperta la vendita libera dei biglietti. L’acquisto dei biglietti è vietato a tutti i residenti in Campania.

Fonte: inter.it