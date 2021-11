Inter Women-Verona, biglietti in vendita: le informazioni utili

Dopo la vittoria al cardiopalma per 2-3 contro la Fiorentina, per l’Inter Women la prossima sfida sarà contro il Verona. Biglietti in vendita per la partita del 14 novembre.

BIGLIETTI – Inter Women-Verona è la prossima sfida di campionato per le nerazzurre, in programma il 14 novembre. Attraverso la pagina Twitter ufficiale della società, sono arrivate le informazioni e il link per l’acquisto dei biglietti.

PROSSIMA SFIDA – Al link fornito dalla società è possibile accedere direttamente alla schermata di acquisto dei biglietti per Inter Women-Verona. Prezzi – al momento – che variano dai 2,50 ai 5 euro. Sfida in programma domenica 14 novembre alle ore 14.30.