Austria-Italia, Dimarco si salva poi stesso voto agli altri due dell’Inter -TS

SQUADRA SCARICA − L’Italia di Roberto Mancini esce con le ossa rotte dall’amichevole di Vienna con l’Austria. Gli azzurri perdono meritatamente per 2-0, offrendo una prova ampiamente al di sotto delle aspettative. La pessima prestazione della squadra è ben evidenziata dai voti assegnati da Tuttosport nelle pagelle del match, dove l’unico a salvarsi è stato il calciatore dell’Inter Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro è stato infatti l’unico degli azzurri a prendere almeno un 6, anche grazie alla sua enorme volontà e alle tante sgroppare effettuate nell’arco dei novanta minuti. 5.5 invece per gli altri due calciatori nerazzurri in campo in Austria-Italia. Nicolò Barella non riesce mai a trovare la posizione in capo e perde molti palloni, tra cui uno che poteva potenzialmente costare caro. Francesco Acerbi è sembrato invece troppo incerto e in alcune circostanze anche molto lento negli interventi.

Fonte: Tuttosport – ST. S.