Lukaku non più sicuro di restare all’Inter: posizione da valutare per vari motivi – CdS

Lukaku è tornato all’Inter in prestito dal Chelsea, dopo il percorso inverso nell’estate del 2021. Finora si è visto pochissimo e questo è uno dei motivi che porta il Corriere dello Sport a non darlo come confermato certo.

COME GESTIRLO? – Romelu Lukaku ora è in Qatar col Belgio e soprattutto è infortunato. Un problema fisico che va avanti tecnicamente da fine agosto, esclusi i pochi spezzoni di fine ottobre, e sul quale c’è grosso mistero. Per quanto riguarda l’Inter c’è da verificarne la permanenza oltre il 30 giugno. Il Corriere dello Sport lo mette in bilico, perché sarà necessario ritrovare una condizione fisica accettabile. Solo così Lukaku potrà essere confermato nell’Inter della prossima stagione, con un rinnovo del prestito. Sempre a patto che il Chelsea dia l’OK, perché anche questo è un motivo di dubbio. Per rivedere Lukaku in campo si dovrà probabilmente aspettare la terza partita dei Mondiali (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno