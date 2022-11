Handanovic e Cordaz in scadenza, per i due portieri dell’Inter valutazioni in corso – CdS

Handanovic e Cordaz sono diventati le due riserve di Onana nell’Inter ed entrambi hanno il contratto in scadenza al 30 giugno. Il Corriere dello Sport ha dei dubbi sulla permanenza di entrambi oltre questa stagione.

SECONDO E TERZO PORTIERE – Dal 4 ottobre, giorno di Inter-Barcellona, la porta nerazzurra ha visto solo André Onana in campo. Samir Handanovic, protagonista di un pessimo avvio di stagione, è diventato il vice e Alex Cordaz era già dall’anno scorso il terzo. Le due “riserve” sono in scadenza di contratto al 30 giugno: per il Corriere dello Sport ci sono valutazioni da fare per l’Inter prima di pensare al rinnovo. Per Handanovic bisogna capire se vorrà fare ancora il vice-Onana, per Cordaz la questione è anagrafica visto che farà quarant’anni a Capodanno. Quest’ultimo ha però il “vantaggio” che, nella lista Serie A, occupa un posto come prodotto del vivaio. A favore di un’eventuale rinnovo per almeno uno fra Handanovic e Cordaz c’è il fatto che l’Inter dovrebbe comunque trovare un sostituto, e sono tanti quelli in scadenza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno