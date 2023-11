Arnautovic aumenta i minuti dopo l’infortunio, ma spavento con l’Austria

Arnautovic ha giocato parte di Estonia-Austria, l’unico impegno di oggi per i nazionali dell’Inter in attesa dei sudamericani stanotte. I suoi hanno vinto 0-2, con l’attaccante subentrato.

IN CAMPO – Vince l’Austria per 0-2 a Tallinn contro l’Estonia, in una partita ininfluente visto che aveva già ottenuto da un mese la qualificazione agli Europei. Nel primo tempo decidono la sfida i gol di Konrad Laimer al 26′ e Philipp Lienhart al 40′. All’intervallo il commissario tecnico Ralf Rangnick mette in campo anche Marko Arnautovic, proprio al posto di Laimer. Per l’attaccante dell’Inter un tempo intero, dopo i venti minuti più recupero domenica contro la Roma. Ha anche avuto uno spavento, ossia un colpo subito attorno all’85’ da Rasmus Peetson che l’ha lasciato a terra dolorante per un paio di minuti con intervento dello staff medico. Ma Arnautovic ha potuto comunque finire la partita e martedì avrà l’ultima in amichevole con la Germania (ore 20.45 a Vienna).