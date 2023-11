Boban: «Nuova Champions League? Vedere prima di parlare!»

Boban, intervenuto a margine della presentazione del libro di Sacchi, è intervenuto sul nuovo format della Champions League che entrerà in vigore nel 2024. L’ex dirigente e calciatore del Milan, adesso dirigente UEFA al fianco di Ceferin, invita tutti ad aspettare prima di emettere sentenze. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

FORZA DIVERSA – Zvonimir Boban parla delle partite viste finora in Champions League: «Mi sta divertendo, tante belle partite. La Champions League è sempre la Champions League, l’energia che mettono i giocatori è diversa e non perché in campionato siano meno professionali. Ma la Champions porta un’altra forza, un’altra voglia, in qualche modo vuoi sorprendere e dare il meglio di te».

NUOVO PROGETTO – Boban assicura poi che il nuovo format che entrerà in vigore nel 2024 andrà benissimo: «Nuova Champions League? Sicuramente non ci sono partite che potranno valere meno come succede adesso nei gironi, siamo convinti che andrà benissimo. Capisco che ogni cambiamento, e ce ne sono stati tanti nella storia del calcio, porta sempre delle discussioni, anche le critiche che ci stanno ma vediamola prima di parlare. Noi siamo convinti che andrà benissimo».