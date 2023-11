Italia-Macedonia del Nord senza Bastoni ma col blocco Inter: 4/11!

Italia-Macedonia del Nord domani non vedrà in campo Bastoni, che oggi ha lasciato il ritiro della Nazionale a seguito dell’infortunio di ieri. Ci saranno però ben quattro dei cinque convocati dell’Inter in campo, stando alla formazione di Rai Sport.

CHI GIOCA – L’Italia è arrivata a Roma, dove domani alle 20.45 avrà la decisiva partita delle qualificazioni agli Europei contro la Macedonia del Nord. Nei primi giorni di raduno a Coverciano Luciano Spalletti aveva provato una difesa tutta dell’Inter con Matteo Darmian e Federico Dimarco terzini più Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni centrali, ma l’infortunio di quest’ultimo complica i piani del commissario tecnico. Al suo posto, nonostante la convocazione di Gianluca Mancini al posto di Bastoni, giocherà Federico Gatti della Juventus. Sono quattro i giocatori dell’Inter presenti, perché a centrocampo va Nicolò Barella con il rientrante Jorginho e Giacomo Bonaventura. L’unico dei cinque convocati nerazzurri destinato alla panchina è Davide Frattesi, che potrà tornare utile a gara in corso. In attacco il secondo della Juventus, in ottica derby d’Italia, ossia Federico Chiesa. Con lui Giacomo Raspadori e Domenico Berardi. Questa la probabile formazione di Spalletti per Italia-Macedonia del Nord, secondo Rai Sport: Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.