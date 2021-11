Adani: «Barella? Ha avuto una grande opportunità! Non la stessa Italia»

Barella, nel corso del primo tempo, ha mancato la possibilità di fare gol in Italia-Svizzera complice una gran parata di Sommer (vedi articolo). Sull’episodio è tornato l’ex difensore dell’Inter Adani, nel corso del post partita Rai del pesante 1-1 che complica la strada degli Azzurri per i Mondiali.

POTEVA FARE MEGLIO – Daniele Adani vede un gol mangiato dal centrocampista dell’Inter: «Quella di Nicolò Barella è una grande opportunità. Devo dire che siamo stati anche bravi a rimettere in parità l’incontro su un calcio piazzato nel primo tempo. Poi abbiamo fatto tanto per vincerla e potevamo anche perderla alla fine, ma non è stata la stessa Italia».