Toni: «Barella? Di solito non sbaglia certi passaggi semplici»

La prova di Barella non è stata certo una delle migliori, complice il problema fisico accusato nel derby Milan-Inter. Luca Toni, nel post partita Rai di Italia-Svizzera 1-1 (vedi articolo), segnala la serata poco brillante del centrocampista dell’Inter e non solo.

CENTROCAMPO SPENTO – Luca Toni analizza la prestazione dell’Italia, che si è complicata la vita per i Mondiali: «Dopo lo schiaffo del gol della Svizzera ci siamo ripresi. Non siamo riusciti a giocare quel calcio bello che abbiamo fatto fino all’Europeo. Roberto Mancini si è lamentato tanto perché molti giocatori sbagliavano i passaggi semplici, che una volta Jorginho e Nicolò Barella non avrebbero mai sbagliato. Davanti abbiamo avuto difficoltà, perché loro si chiudevano tanto e ripartivano in contropiede».