Walukiewicz salta Inter-Cagliari? Intervento chirurgico per infortunio

Inter-Cagliari si giocherà fra un mese, domenica 12 dicembre alle ore 20.45, ma già da oggi può esserci un’assenza certa nei sardi: quella di Walukiewicz. Il difensore ha subito un intervento chirurgico ed è in dubbio per la gara.

ASSENZA PER INTER-CAGLIARI? – “Il calciatore Sebastian Walukiewicz è stato sottoposto nella giornata odierna (venerdì, ndr) a un intervento chirurgico in artroscopia all’anca sinistra per un impingement femoro-acetabolare.

L’operazione, eseguita dal professor Raul Zini presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Tempi di recupero da valutare”.

Fonte: cagliaricalcio.com