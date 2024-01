Zuberek, l’Inter osserva: pronto all’esordio con la Ternana

Una delle cessioni in prestito da parte dell’Inter in questa sessione di calciomercato è l’attaccante Jan Zuberek, in forze alla Ternana. Con la prima convocazione già arrivata per la gara di Serie B in programma alle 14 contro il Bari.

CONVOCATO – Passato in prestito da pochi giorni alla Ternana, l’attaccante Jan Zuberek è già stato convocato per la gara in programma oggi alle ore 14 contro il Bari. L’Inter osserva il suo giovane giocatore, che partirà però soltanto dalla panchina.