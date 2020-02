Zola: “Scudetto, non solo Juventus. Grande concorrenza, Inter e Lazio…”

Intervistato in esclusiva dal portale goal.com, Gianfranco Zola – ex grandissimo attaccante italiano – ha parlato di diversi temi, tra cui anche la lotta scudetto tra Juventus, Inter e Lazio.

LOTTA A TRE – Continua più che mai a ritmo serrato la corsa a tre tra Juventus, Inter e Lazio per la conquista dello scudetto. I nerazzurri sono ora a -6 dal primo posto, ma con una partita in meno a causa del rinvio della sfida di ieri contro la Sampdoria a causa dell’emergenza coronavirus. Interrogato sul tema, l’ex grandissimo attaccante italiano Gianfranco Zola ha comunque considerato la squadra di Antonio Conte nel novero delle concorrenti alla vittoria finale, insieme proprio ai bianconeri e ai biancocelesti, entrambi trionfanti nell’ultima giornata di campionato rispettivamente contro SPAL e Genoa. Ecco le parole dell’ex giocatore: «C’è una grande concorrenza per lo scudetto. Non c’è solo la Juventus, ma anche la Lazio e l’Inter. E poi altre squadre che stanno giocando un bel calcio, regalando emozioni, ed è una cosa molto buona per la Serie A».