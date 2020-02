Coronavirus, il messaggio di Steven Zhang per ringraziare...

Coronavirus, il messaggio di Steven Zhang per ringraziare i medici

Tramite una foto pubblicata nelle sue stories su “Instagram”, Steven Zhang – numero uno della società nerazzurra – ha pubblicato una foto di un membro del personale sanitario in un ospedale cinese, con la scritta “Forza Inter” sul proprio indumento, e un bel messaggio di ringraziamento ai medici che lottano contro il coronavirus.

LOTTA AL CORONAVIRUS – Con un bel messaggio pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Steven Zhang ha voluto ringraziare tutti i medici che lottano contro l’emergenza coronavirus. Il presidente dell’Inter ha infatti postato la foto di un membro del personale medico di un ospedale in Cina, con un messaggio di ringraziamento: “Ringraziamo tutti i medici che lottano in prima linea in tutto il mondo. Prendetevi tutti cura di voi stessi!”.