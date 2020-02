Tronchetti Provera: “Inter passione e business. Con Moratti, Pirelli…”

Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha rilasciato una lunga intervista a “Sky TG24” per il nuovo format “Vite – L’Arte del Possibile”. Si è parlato inevitabilmente dell’Inter e del rapporto con Moratti (QUI le parole dell’ex patron)

PASSIONE E NON SOLO – Marco Tronchetti Provera ha prima parlato delle sue due passioni sottlineando cosa sceglierebbe tra la vela e l’Inter. Queste le sue parole: «Cosa sceglierei con due eventi in contemporanea? Dipende dall’importanza della partita (ride, ndr). Per me l’Inter è stata anche businnes e lo è ancora. La parte del cuore ha aiutato il businnes. Si sono unite delle cose. L’Inte però è anche dei valori. I nerazzurri con Moratti sono stati molto congeniali a Pirelli e a quello che sono io».

FOLLIA – Tronchetti Provera ha poi parlato di una follia fatta per l’Inter: «Ricordo che per una partita di Champions League contro il Barcellona non ho dormito per un giorno e mezzo perché ero dall’altra parte del mondo, ma volevo vederla».