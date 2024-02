Ziliani ha vinto: «Lukaku indiscutibile uomo partita di Roma-Inter!»

PRESO IN GIRO − L’Inter ha battuto 2-4 contro la Roma in rimonta. Romelu Lukaku malissimo ancora una volta e Paolo Ziliani ironizza su Twitter: «Grazie all’assist per il gol di Acerbi e per aver sventato il gol del possibile 3-3 con una perfetta azione a protezione di Sommer, Lukaku è l’indiscutibile uomo partita di Roma-Inter 2-4».