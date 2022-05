Zhang, il diktat è chiaro: chiudere l’estate con un bilancio in attivo – CdS

L’Inter si appresta ad entrare nella sessione di mercato estiva. I nerazzurri saluteranno molti giocatori e, come specificato da Zhang ieri nel vertice con Inzaghi e la dirigenza, servirà chiudere il bilancio in attivo, come lo scorso anno.

BILANCIO – L’estate scorsa l’Inter ha salutato Romelu Lukaku e Hakimi in un colpo solo. Il motivo stava tutto nel cercare di far quadrare i conti con Zhang che doveva assolutamente chiudere in attivo il bilancio. Questa cosa, come spiega il Corriere dello Sport, avverrà anche quest’anno ma in maniera più contenuta. Se l’Inter infatti lo scorso anno ha dato due via due giocatori incassando tanto e chiudendo il mercato in attivo di 120 milioni, quest’anno potrebbe bastarne la metà.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno