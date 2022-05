Inzaghi, vertice di ieri non per il suo rinnovo! Ecco quando ne parlerà – CdS

L’Inter è già al lavoro per programmare nei minimi dettagli la prossima stagione. Ieri, in Viale della Liberazione, si è tenuto un summit di cinque ore tra società e Inzaghi, come raccontato dalla nostra redazione. Sul tavolo però non c’era la proposta di rinnovo per il tecnico.

TEMPO AL TEMPO – Ci sarà tempo e ci sarà modo di discutere del rinnovo di contratto. L’Inter ritiene Inzaghi un giovane ma bravissimo allenatore e Inzaghi crede nel progetto Inter. La prossima stagione sicuramente non verrà iniziata con il contratto in scadenza dal tecnico ma la fine del contratto, ora fissata al 2023, verrà portata al 2024. Non ieri però. Nel summit di ieri si è parlato di tutt’altro e non di rinnovo, come spiega il Corriere dello Sport. La proposta c’è ed è gradita (ingaggio che passerebbe da 4 a 5.5 milioni di euro a stagione), ci sarà tempo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno