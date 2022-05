Lautaro Martinez, Inzaghi lo blocca! Non ci sarà un Lukaku-bis – CdS

L’Inter ieri, con un vertice tra le parti della società, ha avuto modo di buttare giù le prime idee per pianificare mercato e futuro. Simone Inzaghi sa che sarà un mercato dove qualcuno dovrà essere ceduto, ma il tecnico blocca Lautaro Martinez.

PUNTO FERMO – L’Inter, come specificato da Steven Zhang più e più volte e anche ieri pomeriggio in sede durante il summit con dirigenza e tecnico, dovrà chiudere con un bilancio in attivo anche questa stagione. Ma Simone Inzaghi, come spiegato dal Corriere dello Sport, ha le idee chiare su chi cedere: non Lautaro Martinez. Già lo scorso anno il tecnico si è ritrovato senza Romelu Lukaku praticamente di punto in bianco e quest’anno, di propria volontà, ha bloccato di fatti la cessione del suo uomo gol in attacco.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno