Zhang ancora all’Inter? Oaktree e Suning a lavoro per il prestito

Steven Zhang potrebbe rimanere ancora presidente dell’Inter a maggio. Oaktree Capital Management e Goldman Sachs, advisor di Suning, stanno lavorando su un aspetto secondo Reuters.

ANCORA INSIEME – Il fondo d’investimenti americano Oaktree Capital Management e Goldman Sachs, advisor di Suning, lavorano per estendere il prestito all’Inter di 275 milioni di euro. Nel 2021 Suning ha raggiunto un accordo per un pacchetto di finanziamenti di tre anni con il fondo americano, a maggio ci sarà la scadenza. In caso di inadempimento Steven Zhang avrebbe dovuto cedere definitivamente il club, ma ora si sta cercando una nuova via per evitare ciò. I termini del nuovo prestito saranno diversi dal primo, in quanto la durata sarà minore rispetto ai tre iniziali.