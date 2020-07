Zenga: “Nainggolan ha avuto problemi al polpaccio. Valuteremo domani”

Zenga ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Cagliari e Lecce. Dopo aver ricordato l’importanza di Radja Nainggolan (qui le sue parole), il tecnico ha annunciato la natura dei problemi fisici del belga. Di seguito le sue dichiarazioni

PROBLEMI AL POLPACCIO – Walter Zenga aggiorna sulle condizioni fisiche di Nainggolan dopo il Lecce: «Risultato giusto? Penso di si, è stata una partita aperta e entrambe le squadre volevano vincerla. Abbiamo creato tanto e tirato anche in porta. Abbiamo fatto 19 conclusioni, ma le nostre occasioni sono state meno evidenti. Volevamo vincerla, c’è rammarico. Il Lecce in trasferta ha sempre segnato e messo in difficoltà tutti. Che problema fisico ha accusato Nainggolan? Ha avuto problemi al polpaccio, valuteremo domani con calma. Quando esce uno come Radja nel primo tempo, tutti si aspettano un centrocampista, ma noi abbiamo inserito un altro attaccante. Questo non è da tutti».