Zenga: “Nainggolan difficile da sostituire. Nandez calciatore di spessore”

Zenga ha parlato ai microfoni di SkySport dopo il pareggio di oggi tra Cagliari e Lecce. L’allenatore dei sardi sottolinea le qualità di Radja Nainggolan, out per infortunio, nonostante l’importanza di Nahitan Nandez. Di seguito le sue dichiarazioni

NINJA INSOSTITUIBILE – Walter Zenga commenta il match di questa sera: «Stasera il Cagliari ha avuto tante occasioni, ma è stato poco brillante in area di rigore. Poi anche il Lecce ha avuto occasioni evidenti: è una squadra che segna e crea molto con tutti. Nandez può consentire di fare a meno di Nainggolan? E’ un giocatore di spessore e di personalità, ma Radja ovviamente è difficile da sostituire. Abbiamo cercato di vincere la partita, ma questo deve essere il nostro spirito contro chiunque. Non siamo in un campionato normale: con un contropiede sei subito scoperto e più si va avanti più si fanno errori. Dobbiamo sfruttare nella giusta maniera le nostre qualità».