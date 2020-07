Inter-Torino, Longo si presenta in formazione tipo? Due i ballottaggi

Inter-Torino si giocherà domani alle ore 21.45, per chiudere la trentaduesima giornata di Serie A. Longo non ha voluto dare indicazioni di formazione in conferenza stampa, ma potrebbe presentarsi al meglio.

TUTTI I MIGLIORI? – Per Inter-Torino i convocati di Moreno Longo arriveranno solo domani, dopo la rifinitura. C’è comunque un assente sicuro nel Torino, ossia Simone Zaza squalificato dopo aver preso un’evitabile ammonizione mercoledì scorso. Questo lascia pochi dubbi in attacco, dove Andrea Belotti sarà l’unica punta con Simone Verdi (centro-destra) e Alex Berenguer (centro-sinistra) a supporto. I ballottaggi sono uno in difesa e uno a centrocampo. Se Cristian Ansaldi, ex di serata, è sicuro sulla fascia sinistra sul lato opposto dovrebbe esserci Lorenzo De Silvestri, con Ola Aina come alternativa. In mezzo, assieme a Tomas Rincon, uno fra Soualiho Meité e Sasa Lukic: l’ultimo sarebbe il titolare “classico”, ma il francese (in casa dell’Inter, quasi due anni fa, segnò il primo gol in Serie A) è stato elogiato da Longo anche questo pomeriggio. In difesa invece è quasi scontata la presenza di Gleison Bremer, con Lyanco che tornerebbe in panchina dopo aver giocato cinque giorni fa. Questa la probabile formazione di Longo per Inter-Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.