Gagliardini inamovibile, Conte non può farne a meno: le scelte per Inter-Torino

Gagliardini è chiamato agli straordinari. Le scelte a disposizione di Conte per Inter-Torino sono nulle, soprattutto in mezzo al campo. La presenza del numero 5 è praticamente certa, ma anche gli altri due compagni di reparto sembrano annunciati

SCELTE OBBLIGATE – Lo scenario che non doveva verificarsi si è verificato. A sorpresa il tanto atteso Matias Vecino si è fermato nuovamente. Dopo aver ipotizzato il meritato riposo per Roberto Gagliardini (vedi articolo), l’assenza dell’uruguayano stravolge nuovamente i piani nerazzurri. Senza nemmeno Nicolò Barella e Stefano Sensi, le scelte in mezzo al campo sono obbligate. Per Antonio Conte c’è anche la situazione Marcelo Brozovic da sbrogliare (vedi editoriale). Probabilmente il croato se la caverà con una multa, ma difficilmente in questa situazione di emergenza resterà fuori dalla lista dei convocati. Anzi, quasi sicuramente scenderà in campo dal 1′ al fianco dell’insostituibile Gagliardini. Inter-Torino sarà la settima partita consecutiva (su sette dalla ripartenza!) per il numero 5 nerazzurro. Dall’inizio ci dovrebbe essere spazio anche per Christian Eriksen nel ruolo di trequartista. In panchina il classe 2002 Lucien Agoumé oltre al classe ’85 Borja Valero, pronto per la staffetta nella ripresa. Centrocampo già dimezzato per Conte, che non ha più nulla da inventarsi. Ma Gagliardini non può proprio riposare, non ora.