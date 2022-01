Zenga: «Inter, periodo tosto. Con l’Atalanta match scudetto, una gestione»

Zenga sottolinea ancora una volta come per l’Inter il prossimo mese veda diversi scontri diretti, a partire da quello di oggi a Bergamo contro l’Atalanta. Ecco le dichiarazioni dell’ex portiere e capitano nerazzurro, in collegamento con Sky Calcio Show – L’Originale.

OCCHIO AL PROGRAMMA – Walter Zenga valuta i prossimi impegni: «Io avevo detto che l’Inter, alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, aveva due mesi sosti. Guardando il calendario adesso gioca a Bergamo, poi ha il Venezia in casa, la sosta, il 6 febbraio il derby, poi il Napoli e il Liverpool. È un periodo tosto, poi che sia un match per lo scudetto assolutamente sì. Gian Piero Gasperini ha dichiarato che loro non sono da scudetto, ma se l’Atalanta fa sua la partita mette una base notevole. Sarà interessante vedere come riuscirà a gestire la forza offensiva dell’Inter, che nelle ultime partite tra Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Denzel Dumfries, Matteo Darmian o Ivan Perisic ha creato delle problematiche. Sarà una partita sicuramente spettacolare».