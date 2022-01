Dybala, voci sull’Inter anche per dare pressione alla Juventus. Altri obiettivi – Rai

Di Dybala all’Inter si è discusso a lungo questa settimana, ma c’è chi ritiene che sia solo una mossa tattica senza reale interesse. È il giornalista Venerato, che in collegamento durante 90° minuto del sabato su Rai Sport + vede obiettivi diversi dall’argentino in scadenza con la Juventus.

FALSO SCOPO – Secondo Ciro Venerato le voci su Paulo Dybala all’Inter nascondono in realtà altro: «C’è un mercato, però c’è anche un contromercato. A volte i grandi dirigenti fanno girare voci per mettere pressione alla Juventus sul giocatore, magari per far lievitare i costi. Che l’Inter prenda Dybala non mi arrivano conferme, perché si sta muovendo su altri profili in quel reparto con altri stipendi».